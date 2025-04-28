Во Владимирской области в ДТП с автобусом пострадали 35 человек

Во Владимирской области экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате за медпомощью обратились около 35 человек, сообщило региональное МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло около 2:40 в Александровском районе. В автобусе было 55 человек. В их числе был один ребенок, уточнил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, автобус перевозил паломников из Пскова в Кострому.

Госпитализировано десять человек. Одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, девять человек — в травмотделении, их состояние оценивается как средней тяжести. «Остальные пациенты обследованы медиками и временно размещены в дневном стационаре»,— рассказал господин Авдеев в Telegram.