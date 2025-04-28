Госдеп при администрации президента США Дональда Трампа усилил поддержку «политических амбиций» Тайваня вопреки политике «одного Китая», утверждает постпред КНР в ООН в Женеве Чэнь Сюй. По его словам, китайским властям необходимо «быть начеку в вопросах, связанных с Тайванем».

По его словам, с сайта Госдепа удалили фразу о том, что США «не поддерживают независимость Тайваня». При этом, как утверждает дипломат, Вашингтон делает упор на значимость участия Тайваня в международных организациях. «Они усилили поддержку заметности Тайваня и его политических амбиций. В то же время, похоже, что Госдеп, академические институты и НПО проводят совместную кампанию по отрицанию того факта, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая»,— сказал «РИА Новости» постпред.

В феврале глава тайваньской администрации Уильям Лай (другой вариант имени — Лай Циндэ) призвал Пекин к диалогу вместо конфронтации. По его мнению, реализовать это можно только при условии соблюдения принципа суверенного равенства. Китайские власти убеждены, что Уильям Лай «создает ложные нарративы о независимости Тайваня».

Подробности — в материале «Ъ» «Тайвань вступает в программу лояльности Дональду Трампу».