«Не много городов-миллионников могут таким похвастаться»

В Пермь выходит еще один иногородний автобусный перевозчик. С 1 июня на нескольких маршрутах начнет работать «Ярославская транспортная компания — 2». О том готова ли компания к работе и почему выбрала для работы Пермь, рассказал генеральный директор «Ярославской транспортной компании — 2» («ЯТК-2») Гурам Макалатия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

— Ваша компания выиграла конкурсы на обслуживание нескольких маршрутов Перми. Готова ли компания к исполнению новых контрактов с 1 июня?

— В настоящее время мы активно готовимся к организации комфортных перевозок для пермяков. В том числе ведем работу по закупке диагностического оборудования и всего необходимого инструмента для обслуживания автобусов своими силами, так как у нас есть аккредитация от производителя автобусов на выполнение технического обслуживания всех типов. У нас есть единый стандарт качества, к которому стремится как компания в целом, так и каждый сотрудник в частности. Поэтому всех наших потенциальных сотрудников будем обучать и вкладываться в их развитие, как личностное, так и карьерное.

Мы будем работать с городом на базе брутто-контрактов, полностью прозрачной для бюджета модели организации пассажирских перевозок. Она заключается в том, что компания-перевозчик несет полную ответственность за работу на своих маршрутах: обеспечивает транспортом, соблюдает выход автобусов на линию в соответствии с расписанием, отвечает за качество предоставляемой транспортной услуги и так далее. В свою очередь, город оплачивает перевозчику фактически выполненную транспортную работу, то есть за количество рейсов. Такая схема работы помогает сделать работу общественного транспорта максимально эффективной для города и удобной для пассажиров.

Хотелось бы отметить, что у нас есть успешный опыт работы в Ярославле. Мы смело можем сказать, что наша компания — один из лучших перевозчиков в этом городе. В первую очередь — за счет высокого уровня квалификации наших сотрудников как в эксплуатации, так и в обслуживании техники. У нас есть возможность обучать кадры и перенимать лучшие практики по ремонту в сервисных компаниях Москвы и Московской области, которые обслуживают автобусы по контрактам жизненного цикла (КЖЦ).

— Какие автобусы планируете выпустить на линии в Перми?

— Для исполнения взятых на себя обязательств для Перми мы заказали технику у лидера отрасли — Ликинского автобусного завода. В нашем парке будут автобусы большого и особо большого классов, вместимостью до 112 пассажиров на большом классе до 178 пассажиров на особо большом классе. Весь наш транспорт экологичный, на газомоторном топливе, полностью низкопольный, соответствует требованиям программы «доступная среда», отличается вместительностью и просторностью. Для комфорта пассажиров в автобусах предусмотрены кондиционеры, USB-разъемы, мультимедийные экраны, система адресного открытия дверей и прочее.

Всего наш парк будет насчитывать 67 автобусов, из которых 13 — большого класса и 54 автобуса особо большого класса, или проще говоря — «гармошки». Мы сознательно выбрали лучшую комплектацию всех наших автобусов для удобства наших водителей с раздельной водительской перегородкой. Я уверен, что они по достоинству оценят это новшество. Автобусы с такой опцией с недавнего времени эксплуатируются в Санкт-Петербурге.

Для водителя предусмотрено комфортное рабочее кресло с регулируемой приборной панелью и рулевой колонкой. Еще одна особенность данных автобусов — это совершенно новые двигатели ЯМЗ-537 с увеличенной до 300 л. с. мощностью, созданные на Ярославском моторном заводе.

Все наши автобусы имеют увеличенное число газовых баллонов, что позволит нам не ездить на заправку в течение смены.

— Пермь новый для вас город. Набран ли штат сотрудников?

— Мы придерживаемся правила, что все сотрудники компании должны быть местными жителями. Поэтому в настоящее время мы активно подбираем персонал в Перми. Общаясь с разными людьми, от водителей до административно-управленческого персонала, мы для себя отметили, что Пермский край просто уникальный — все кандидаты «живые» и с огнем в глазах, готовы сотрудничать и даже где-то подсказывать нам, пока компания запускает работу. Это для нас очень ценно, и, в свою очередь, мы постараемся оправдать ожидания как наших сотрудников, обеспечив им комфортные условия труда, так и пассажиров, которые в конечном итоге будут оценивать нашу работу.

— Есть база для автобусов?

— На первых этапах мы планируем временное размещение автобусного парка, с постепенным переходом на постоянную базу, она уже определена.

— Почему решили выйти в Пермь?

— Мы внимательно следим за рынком городских пассажирских перевозок по всей стране, и если видим для себя потенциал роста, то стараемся его реализовать. В городе активно развиваются пассажирские перевозки, и у нас есть весь необходимый опыт и компетенции, чтобы принять участие в этом процессе.

— Чем интересен бизнес в нашем городе?

— У нас есть хорошие результаты по выполнению транспортной работы в Ярославской области, и на этом решили не останавливаться — любому бизнесу интересно масштабироваться. Начиная работу в другом регионе, мы получаем бесценный опыт и погружаемся в его специфику, традиции и культуру. И конечно, мы будем рады предоставлять наши услуги жителям нового для нас города.

— Планируете ли в дальнейшем участвовать в конкурсных процедурах в нашем регионе на другие маршруты?

— Если мы будем видеть, что условия для нас интересны, то будем участвовать в конкурсных процедурах.

— Как оцениваете рынок транспортных услуг в Перми?

— В рейтинге городов по качеству общественного транспорта, подготовленном экспертами компании «Симетра», Пермь по праву и заслуженно занимает первое место. Даже для тех, кто в первый раз оказывается в городе, невооруженным глазом видно, что администрация города и края уделяет транспорту особое внимание. И это правильно, ведь общественный транспорт — это жизненно важный элемент любого города. Комфортное перемещение жителей и гостей города является залогом успешного развития региона. Не много городов-миллионников могут таким похвастаться.

Учитывая, что первая транспортная реформа в Российской Федерации такого масштаба прошла в Перми, можно смело сказать, что Пермь — эталон, на который могут равняться другие регионы. Транспорт Перми, включая автобусы и трамваи — в пределах нормативных сроков эксплуатации, обладает единым дизайн-кодом и обеспечивает должный в наше время уровень комфорта. А после запуска новых контрактов он станет еще современнее и удобнее.

Беседовала Ирина Суханова