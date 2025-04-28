В эстафете «Весна Победы» приняли участие более 2 тыс. уральцев

В Екатеринбурге 27 апреля прошла легкоатлетическая эстафета «Весна Победы», в ней приняли участие более 2 тыс. жителей Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. В забегах поучаствовали люди разного возраста и уровня спортподготовки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рамзик Закарян Фото: Рамзик Закарян

Среди принявших участие в стартах «За Победу!» — участники Олимпийских игр Наталья Хрущулева, Людмила Бикташева, Дмитрий Форшев, Ольга Котлярова, Михаил Липский и другие знаменитые спортсмены.

В рамках мероприятия также прошли гонка «Критериум», кольцевая гонка, эстафета школ, соревнование для ветеранов спорта, гонка сборных городов и районов. В этих забегах лучшими в беге были признаны школы из Каменска-Уральского и из Шали, студенты из ЕЭТК и УрФУ, команды спортшколы «Росток» и клуба «Луч», ветераны из Богдановича, команда Октябрьского района Екатеринбурга и другие.

Эстафета «Весна Победы» проводится с 1937 года — ее проведение не прерывали даже в военные годы, а современное название название она получила в 2003 году. В ходе масштабного мероприятия проходят велогонка и забеги команд школьников и студентов, спортивных школ, сборных районов, ветеранов спорта. Главным событием эстафеты этого года стал массовый старт «За Победу!» с символичными финишами на 1945 и 2025 метров.

Напомним, ради эстафеты в воскресенье в Екатеринбурге перекрыли несколько участков улиц, ограничили доступ к стоянкам, а также запретили продажу алкоголя в районе проведения соревнования.

Ирина Пичурина