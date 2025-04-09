Улицы в Екатеринбурге перекроют для проведения эстафеты 27 апреля

В Екатеринбурге 29 апреля собираются перекрыть несколько участков улиц для проведения легкоатлетической эстафеты «Весна Победы», сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

За день до события в границах улиц Пирогова — Ключевская — Крылова — Татищева и Крылова — Крауля — Пирогова — Анри Барбюса ограничат доступ к стоянкам в период с 12:00 26 апреля до 14:30 27 апреля. На время ограничений для проезда транспорта будут установлены дорожные знаки в соответствии со схемой организации движения на следующих участках:

ул. Пирогова: от ул. Репина до ул. Татищева (5:00-15:00);

у территории стадиона «Екатеринбург Арена» (8:00-14:30);

ул. Татищева: от ул. Крылова до ул. Репина;

ул. Репина: от ул. Татищева до ул. Посадской и ул. Крауля;

ул. Крауля: от ул. Репина до ул. Крылова;

ул. Малышева: от ул. Московской до ул. Репина;

ул. Попова: от ул. Московской до ул. Репина.

В день проведения эстафеты, 27 апреля с 8:00 до 14:00, в границах улиц Репина — Крауля — Татищева запретят торговлю алкоголем. Кроме того, на время мероприятия дополнительно поставят девять туалетов и шесть контейнеров для сбора мусора.

Эстафета «Весна Победы» проводится с 1937 года. В ходе масштабного мероприятия проходят велогонка и забеги команд школьников и студентов, спортивных школ, сборных районов, ветеранов спорта. Главным событием эстафеты этого года станет массовый старт «За Победу!» с символичными финишами на 1945 и 2025 метров.

Напомним, ранее центр Екатеринбурга частично перекрывали 1 декабря из-за зимнего забега — полумарафона «Европа-Азия». Ожидалось, что в забеге должны были принять участие 1,5 тыс. человек.

Ирина Пичурина