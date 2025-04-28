WSJ: главы вузов США объединились для противостояния администрации Трампа

Руководители нескольких престижных университетов США объединились для противодействия администрации президента Дональда Трампа. За последний месяц, власти США заморозили несколько грантов Гарвардского университета на академические исследования. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, сейчас неформальная группа включает около 10 школ, в том числе университеты «Лиги плюща», а также ведущие частные исследовательские вузы, в основном в «синих» штатах.

Лидеры вузов согласны в том, что защита академической автономии – ключевой принцип, не подлежащий компромиссу. Это включает независимость в принятии студентов, найме сотрудников и определении содержания и методов обучения.

Ранее власти США заморозили несколько грантов Гарвардского университета, обвинив руководство в недостаточной борьбе с антисемитизмом. Гарвард оспаривает эти обвинения, заявляя, что требования властей угрожают его автономии и выходят за рамки борьбы с притеснением еврейских студентов.

Подробнее – в материале «Ъ» «Белый дом против Гарварда».