Британский политолог, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге Марк Галеотти в колонке для Sunday Times отметил, что Киев и его союзники в Европе не смогут убедить президента США Дональда Трампа смягчить условия мирного соглашения по Украине.

Господин Галеотти считает, что Киев не способен продолжать вооруженное противостояние с Россией без поддержки США или до конца президентского срока Трампа. «Украинцы не могут позволить себе воевать еще три года и девять месяцев без поддержки Америки»,– отметил господин Галеотти.

В субботу президент США провел 15-минутную встречу с Владимиром Зеленским перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Sky News сообщал, что они планировали продолжить разговор после церемонии, но встреча не состоялась. По данным CNN, Трамп быстро покинул Рим после похоронной процессии.

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