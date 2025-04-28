Хет-трик Свечникова приблизил «Каролину» к выходу во второй раунд play-off НХЛ

«Каролина Харрикейнс» на выезде со счетом 5:2 обыграл «Нью-Джерси Девилс» в четвертом матче первого раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Каролины».

Хет-трик в составе победителей на счету российского нападающего Андрея Свечникова (1-я, 21-я, 57-я минуты), у «Каролины» также отличились Джейккоб Слэвин (10) и Джордан Мартинук (55). В составе «Нью-Джерси» по заброшенной шайбе в активе Нико Хишира (23) и Тимо Майера (28).

На 25-й минуте встречи площадку покинул основной вратарь гостей Фредрик Андерсон. Он получил повреждение, столкнувшись с Майером. Датчанина заменил российский голкипер Петр Кочетков. Он отразил 14 бросков из 15.

Следующий матч серии пройдет в ночь на 30 апреля в Роли (штат Северная Каролина).

В другом матче игрового дня «Сент-Луис Блюз» дома оказался сильнее победителя регулярного чемпионата «Виннипег Джетс» — 5:1. Голевой передачей отметился российский нападающий хозяев Павел Бучневич. Счет в той серии сравнялся — 2:2. Противостояние продолжится в Виннипеге в ночь на 1 мая.

Роман Левищев