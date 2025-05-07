Регионы не готовы к большому переселению

Какими бы привлекательными ни были ставки аренды офисов в регионах, этого преимущества недостаточно, чтобы стимулировать массовое желание крупных компаний переехать из Москвы. Офисов мало, и они не такие, к каким привыкли сотрудники в столице, инфраструктура городов не рассчитана на наплыв высококвалифицированных специалистов. Скорость адаптации регионов к изменениям остается низкой, что делает процесс мягкой децентрализации бизнеса долгосрочным и сложным, хотя и очень привлекательным для местных бюджетов.

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Центробежная сила

Промсвязьбанк одним из первых в этом году подтвердил и назвал срок переезда головных структур из Москвы в Ярославль — он запланирован на конец первого квартала текущего года.

Смена адреса штаб-квартиры с московского — тренд, который заложил президент Владимир Путин, поручив правительству представить предложения о перемещении госкомпаний в регионы, в частности в Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Предложения предлагалось представить к 1 октября 2024 года, но публичной информации об их готовности нет.

По данным исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право», из 100 крупнейших госкомпаний России больше 60% зарегистрированы в Москве.

В том числе те, чей бизнес географически не привязан к Москве, например добыча и транспортировка полезных ископаемых.

Для региональных бюджетов появление крупных налогоплательщиков выглядит очень привлекательно. Директор исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Венера Шайдуллина привела пример: за год до релокации из Москвы в Санкт-Петербург, которая состоялась в 2021 году, «Газпром» перечислил в московский бюджет 160 млрд руб. Это составило 5% налоговых поступлений столицы, а, например, для Санкт-Петербурга это было бы 25%.

Ряд компаний уже воплощают в жизнь идеи переезда. В феврале 2022 года председатель правления и гендиректор «РусГидро» Виктор Хмарин-младший официально объявил, что компания перенесет головной офис в Красноярск. Для этого госкорпорация купила здание на Театральной площади, которое построил «Сибиряк». Завершить переезд компания планирует в 2025 году.

En+ Group в 2021 году объявила о переезде головного офиса в Иркутск, чтобы приблизить управление к основным производственным мощностям. «Роснефть» перенесла часть управленческих функций в региональные центры, например в Ханты-Мансийск, для усиления административного присутствия в ключевых регионах деятельности.

Трубная металлургическая компания проектирует площадку в Екатеринбурге, «Ростелеком» открыл офисы в Сочи и других региональных хабах. Так же действует «Аэрофлот»: у компании есть административные офисы в Санкт-Петербурге и Краснодаре. «Норникель» частично перенес штаб-квартиру в Норильск, а НЛМК развивает деловой комплекс в Липецке.

По оценке Венеры Шайдуллиной, за счет переезда 15 крупных госкомпаний региональные бюджеты могут получить дополнительно 250–300 млрд руб. в год, что составляет в среднем 12–18% собственных доходов принимающих регионов.

«Это средние, оценочные значения, но примерно соответствующие ожиданиям»,— поясняет госпожа Шайдуллина. Кроме того, переезд головных офисов может привести к созданию 50–70 тыс. прямых рабочих мест и до 200 тыс. в сопутствующих сферах услуг.

Что мешает переезду

Среди сложностей на первом месте отсутствие в регионах достаточного объема офисных площадей классов А и B, необходимых для размещения головных офисов крупных компаний.

«В большинстве городов Урала, Сибири и Дальнего Востока выбор качественных офисов крайне ограничен. Часто в городе один или два бизнес-центра класса А, которые к тому же могут быть полностью заняты. Альтернатива — объекты класса B, которые уступают по качеству инженерных систем, дизайну общественных зон, транспортной доступности и в целом не соответствуют ожиданиям топ-менеджмента крупных корпораций»,— констатирует партнер NF Group Мария Зимина.

По данным CORE.XP, в этом году в российских городах-миллионниках (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) будет введено на 31% меньше офисной недвижимости — всего 28 тыс. кв. м, что является минимумом за прошедшие несколько лет.

Новые офисы в регионах почти не строят из-за низкой рентабельности проектов. Ставки аренды низкие, а если девелоперы их поднимут, то не смогут найти арендаторов.

С этой точки зрения при переезде можно рассчитывать на экономию на аренде офиса. «Но важно понимать, что даже при существенной разнице в стоимости аренды суммарные расходы на релокацию, включая переезд сотрудников, организацию новой инфраструктуры, возможные инвестиции в строительство или адаптацию помещения, могут свести эту экономию на нет»,— предупреждает Мария Зимина.

Она также отмечает, что еще несколько лет назад тренд был противоположным: компании стремились централизовать управление в Москве, закрывая региональные офисы и переводя команды в столицу. «Именно в Москве лучшие условия для привлечения талантов, доступа к государственным и частным заказам и работы с ключевыми партнерами. Однако в некоторых городах начали строиться очень интересные здания — подчас это инициатива самих девелоперов, не слишком ориентированная на спрос, но это может подтолкнуть развитие региональных рынков офисной недвижимости»,— говорит госпожа Зимина.

Кроме дефицита офисов в регионах наблюдается нехватка специалистов определенных профилей, особенно в сфере корпоративного управления, финансов и юриспруденции.

«Кроме того, недостаточное количество прямых авиарейсов и железнодорожных маршрутов усложняет взаимодействие с федеральными органами власти и международными партнерами. В связи с этим часть высококвалифицированных штатных специалистов предпочтет сменить работу, а не переезжать в регионы»,— перечисляет риски Венера Шайдуллина.

Готовность регионов к децентрализации крупного бизнеса неоднородна. Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа отличаются друг от друга уровнем развития инфраструктуры, кадровым потенциалом и инвестиционной привлекательностью.

Уральский федеральный округ выглядит наиболее подготовленным, считает госпожа Шайдуллина. «Екатеринбург и Тюмень — уже сейчас крупные деловые центры с достаточной офисной инфраструктурой и сервисной экономикой»,— подчеркивает она.

Сибирский федеральный округ имеет неравномерную готовность. Новосибирск, Красноярск и Томск удовлетворяют необходимым условиям для размещения головных офисов крупных компаний, включая наличие развитых университетов и научных центров, обеспечивающих кадровый потенциал. «Это подтверждает переезд "РусГидро" в Красноярск. Но многие другие города СФО требуют значительных инвестиций в инфраструктуру»,— рассуждает Венера Шайдуллина.

Дальневосточный федеральный округ сталкивается с наибольшими вызовами из-за инфраструктурных ограничений, сложной логистики и оттока населения. Несмотря на наличие особых экономических зон и программ развития, регион нуждается в серьезных вложениях для создания комфортной деловой среды. Владивосток и Хабаровск имеют наиболее подготовленную инфраструктуру, но даже эти города требуют дополнительных инвестиций.

Именно поэтому сценарий переезда штаб-квартиры крупной компании из Москвы в регион остается скорее исключением, чем массовой практикой, считает Мария Зимина. «Сейчас речь идет о единичных кейсах, когда под конкретную корпорацию возводится собственное офисное здание — зачастую в городе присутствия производственных мощностей. Однако такие решения не свидетельствуют о зарождающемся тренде: квалифицированный управленческий и аналитический ресурс по-прежнему сосредоточен в Москве, и перемещение центра принятия решений в регионы сопряжено с серьезными рисками»,— говорит эксперт.

Екатерина Геращенко