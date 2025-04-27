Раненых российских моряков доставили в больницу Йемена

Трех раненых российских моряков с танкера Seven Pearls перевезли для лечения в столицу Йемена Сану. Накануне движение «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) заявило, что в результате удара США по йеменскому порту Рас-Иса пострадали россияне Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин.

«Я знаю, что трое пострадавших находятся в столице Йемена»,— сказал представитель экипажа судна «РИА Новости». Он добавил, что администрация порта не дает разрешения на уход танкера. «Сегодня мы отошли от причала под предлогом, что нам нужна передышка, что дальше будет мы не знаем»,— уточнил собеседник агентства.

По словам представителя экипажа, на судне пока есть продовольствие, вода и отдельные медикаменты, но «экипаж весь напуган в связи с возможными новыми обстрелами и деморализован». Он добавил, что на танкере находятся в том числе россияне с хроническими заболеваниями. Всего на борту находится 21 гражданин России.

Как заявляли хуситы, 25 апреля США нанесли удар по судну, стоявшему в порту, чтобы помешать ему выгрузить партию нефти. Три российских моряка получили ранения разной степени тяжести. Власти России информацию о пострадавших в Йемене россиянах не комментировали.

О конфликте США и хуситов — в материале «Ъ» «Йемен готовят к "освободительной битве"».