Главный тренер «Локомотива» подвел итоги первого полуфинального матча

Наставник ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин после поражения в первом матче полуфинала Кубка Гагарина рассказал, что команде не хватило эмоций для победы. Напомним, что железнодорожники уступили «Салавату Юлаеву» со счетом 1:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Если в двух словах, то это не то, что мы все, включая болельщиков, хотели увидеть»,— коротко прокомментировал главный тренер игру в ходе послематчевой пресс-конференции.

Журналисты напомнили, что «Локомотив» также проиграл в первом матче четвертьфинала, и уточнили чего не хватило в этот раз — эмоций или реализации.

«Здесь все взаимосвязано. Нет эмоций, поэтому территориальное преимущество впустую, без вторых шансов, без страсти. В концовке на три звена перешли. Выпускали тех, кто теоретически забить может. Уже времени оставалось не так много. Забить хотели»,— сказал Игорь Никитин.

Это была первая встреча «Локомотива» и «Салавата Юлаева» в истории плей-офф КХЛ. Следующий матч состоится 29 апреля в Ярославле. Счет в серии 1-0 в пользу команды из Уфы.

Алла Чижова