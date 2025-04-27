«Локомотив» уступил в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

Ярославский ХК «Локомотив» уступил «Салавату Юлаеву» из Уфы в первом матче полуфинала Кубка Гагарина. Железнодорожники один раз забили и трижды пропустили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

На 2-ой минуте первого периода гол забил нападающий «Салавата» Данил Алалыкин. После чего у «Локомотива» было два большинства подряд, но кончился первый период счетом 1:0 в пользу Уфы. В начале второй двадцатиминутки игрока «Салавата» удалили за нарушение и ярославцы получили уже третье большинство, которое в этот раз было реализовано — забил Рушан Рафиков.

К третьему периоду команды подошли со счетом 1:1, однако закончился он счетом 3:1 в пользу «Салавата»: отличились Михаил Науменков и Александр Хмелевски.

Это была первая встреча «Локомотива» и «Салавата Юлаева» в истории плей-офф КХЛ. Следующий матч состоится 29 апреля в Ярославле. Счет в серии 1:0 в пользу команды из Уфы.

Алла Чижова