Станцию метро «Комендантский проспект» ограничат на вход на два месяца по утрам

Начиная с 28 апреля вход в вестибюль станции метро «Комендантский проспект» в Петербурге будет ограничиваться по утрам. Такой режим станет действовать с 07:30 до 09:00 по будним дням, сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

Как пояснили в ведомстве, ограничения вводятся из-за запланированных работ по капитальному ремонту эскалатора. Они продлятся два месяца — до 27 июня. Метрополитен приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, отмечается также в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вестибюль станции метро «Горьковская» будут закрывать по утрам в рабочие дни, так как сроки ремонта эскалатора сдвинулись. В таком режиме станция будет работать до 7 мая.

Андрей Цедрик