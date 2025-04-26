«Горьковскую» будут на время закрывать на вход из-за ремонта эскалатора

Вестибюль станции метро «Горьковская» будут закрывать по утрам в рабочие дни, так как сроки ремонта эскалатора сдвинулись. В таком режиме станция будет работать до 7 мая, сообщили в пресс-службе подземки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Специалисты произвели замену тяговых звездочек натяжного устройства лестничного полотна, которые эксплуатируются с открытия «Горьковской» и имеют максимальный износ. Во время ремонта был обнаружен дефект натяжного устройства лестничного полотна при обкатке эскалатора.

Чтобы устранить неисправности и установить новые детали, ремонтные работы продлили. До 7 мая вход на станцию будет закрыт по рабочим дням с 8:10 до 9:50, с 17:00 до 19:00 доступ в вестибюль будет ограничен.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура Петербурга инициировала проверку по факту приостановки движения поездов на синей ветке.

Татьяна Титаева