«Горьковскую» будут на время закрывать на вход из-за ремонта эскалатора
Вестибюль станции метро «Горьковская» будут закрывать по утрам в рабочие дни, так как сроки ремонта эскалатора сдвинулись. В таком режиме станция будет работать до 7 мая, сообщили в пресс-службе подземки.
Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ
Специалисты произвели замену тяговых звездочек натяжного устройства лестничного полотна, которые эксплуатируются с открытия «Горьковской» и имеют максимальный износ. Во время ремонта был обнаружен дефект натяжного устройства лестничного полотна при обкатке эскалатора.
Чтобы устранить неисправности и установить новые детали, ремонтные работы продлили. До 7 мая вход на станцию будет закрыт по рабочим дням с 8:10 до 9:50, с 17:00 до 19:00 доступ в вестибюль будет ограничен.
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