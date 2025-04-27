Главные новости 21–27 апреля. Кавказ

Муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов выразил согласие с запретом на проведение публичных намазов без соответствующего разрешения.

Аэропорт Нальчика запускает прямые рейсы в Казань с 1 мая 2025 года. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

В Ставропольском крае в марте выдано 478 льготных ипотечных займов, что на 49,7% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, когда было оформлено 950 кредитов.

Олег Апанасевич назначен новым прокурором Северной Осетии сроком на пять лет.

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии начало доследственную проверку после гибели двух туристов на горе Эльбрус.

Глава министерства по делам национальностей и казачества Ставропольского края Александр Малушко покинул свой пост по собственному желанию. Губернатор региона Владимир Владимиров подписал соответствующее распоряжение, которое вступило в силу 23 апреля 2025 года.

Депутаты Карачаево-Черкесии утвердили стопроцентную компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей и тружеников тыла.

Сельхозорганизации Кабардино-Балкарии в I квартале увеличили производство мяса скота и птицы на убой в живом весе на 7,3%.

Рынок подержанных автомобилей в Северо-Кавказском федеральном округе вырос на 3% в первом квартале 2025 года, достигнув объема 11-10-12 машин, при этом наибольший рост продаж показала модель ВАЗ-1111 «Ока» — 42%.

В 2025 году господдержка АПК Кабардино-Балкарии превысит 4 млрд рублей.