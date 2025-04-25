«Ока» стала лидером продаж на вторичном авторынке СКФО

Рынок подержанных автомобилей в Северо-Кавказском федеральном округе вырос на 3% в первом квартале 2025 года, достигнув объема 11-10-12 машин, при этом наибольший рост продаж показала модель ВАЗ-1111 «Ока» — 42%. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на информационно-аналитическое агентство «Автостат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Наибольшей популярностью у покупателей пользовались автомобили марок LADA, Toyota и Hyundai. При этом четыре бренда продемонстрировали рост показателей. Количество проданных Chevrolet увеличилось на 5,4%, Toyota — на 7,2%, а LADA — на 10,9%.

Среди конкретных моделей чаще всего меняли владельцев LADA Priora (10 256 машин с ростом на 7,9%), LADA Granta (9 211 автомобилей, рост — 25,3%) и LADA Vesta (6 284 единицы).

Николай Аксенов