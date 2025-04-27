На левом берегу Дона проведут контролируемое выжигание сорной травы

На левом берегу Дона 28 апреля пройдут плановые выжигания растительности. Об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

«28 апреля с 09:30 на территории Ленинского района по ул. Пойменной в левобережной части города запланированы мероприятия по плановому выжиганию сухой растительности»,– говорится в сообщении.

Проведение контролируемых выжиганий обусловлено подготовкой к особому противопожарному режиму, который будет введен на территории области с 30 апреля.

Городские спасатели так же напоминают об ответственности за несоблюдение правил противопожарной безопасности при выжигании сухой растительности. Данное правонарушение регулируется ст. 4.5 Областного закона РО от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях».

«Выжигание сухой растительности, сжигание мусора, в том числе опавших листьев, обрезков деревьев или кустарников, других остатков растительности, а также отходов производства и потребления, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2,5 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб., на должностных лиц – от 25 тыс. руб. до 45 тыс. руб., на юрлиц – от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб.»,– уточняют спасатели.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», Ростовскую область признали готовой к лесопожарному сезону.

Валентина Любашенко