Ростовская область рискует столкнуться с серьезным дефицитом водных ресурсов

Для Ростовской области 2025 год может стать исключительно маловодным. Текущий приток воды в Цимлянское водохранилище в 2025 году снизился в 3 раза, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным экспертов, гидрологический уровень в Цимлянском водохранилище по сравнению с аналогичным периодом 2024 года опустился на 1 м. Водохранилище пустует на 16,6% от общего объема, незаполненными остаются 4,8 куб. км.

По мнению ученых, Цимлянское водохранилище, находящееся на р. Дон, напрямую связано с ее водным режимом. В текущем году Дон достиг критически низкого уровня, что вызывает опасения. Помимо Дона, обмеление коснулось и других водоемов Ростовской области. Специалисты объясняют это аномально теплыми осенними и зимними месяцами. Также существенным фактором стало почти полное отсутствие снежного покрова. Небольшие осадки в виде снега выпали лишь в феврале, но их количество оказалось недостаточным для восполнения дефицита влаги.

Низкий уровень воды представляет серьезную угрозу для рыбоводства. Из-за неблагоприятных условий нерест рыбы может оказаться неудачным, что, в свою очередь, вызовет сокращение популяции в будущем. Аналогичные события в прошлом году спровоцировали летнюю засуху. Специалисты из Национального союза агростраховщиков предупреждают о возможности повторения подобной ситуации в Ростовской области в текущем году.

Для подъема уровня воды в реках области должны пройти затяжные дожди, считают ученые.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) собрались выращивать азиатскую гигантскую креветку.

Валентина Любашенко