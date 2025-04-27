В Сочи прогнозируют низкую видимость и волны высотой 1,2 метра

В воскресенье, 27 апреля, а также в понедельник, 28 апреля, в Сочи и Сириусе синоптики прогнозируют туман, видимость при котором будет составлять всего 500-1000 метров. Горожан и гостей курорта просят учитывать этот фактор и предпринять все необходимые меры предосторожности, а водителей призывают быть предельно внимательными на дороге, сообщили в администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Помимо сильного тумана, прогнозируется сильное волнение моря с высотой волн до 1,2 метра. В горах Сочи на отметках выше 1500 метров сохраняется слабая лавинная опасность. Спасатели просят воздержаться от отдыха у воды и выхода в горы.

Как пишет «Ъ-Кавказ», 27 и 28 апреля на территории Северо-Кавказского федерального округа ожидается сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град и ветер до 20-25 м/с. В горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана выше 2000 м существует угроза лавиноопасности, которая продлится до 29 апреля.

Василий Хитрых