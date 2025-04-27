Гидрометцентр объявил о лавиноопасности в горах Северного Кавказа

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 27 апреля, а также в понедельник, 28 апреля, на территории Северо-Кавказского федерального округа ожидается сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град и ветер до 20-25 м/с. В горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана выше 2000 м существует угроза лавиноопасности, которая продлится до 29 апреля, сообщили в Гидрометцентре России. .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Кроме того, синоптики прогнозируют, что в начале следующей недели, 28, 29 и 30 апреля, в Ставропольском крае ожидаются заморозки. Ночью температура воздуха в регионе опустится до -3°.

Василий Хитрых