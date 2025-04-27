Легковой автомобиль столкнулся с электричкой на ж/д переезде возле станции Дунай
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Дорожный инцидент произошел днем 27 апреля на Ириновском направлении Октябрьской железной дороги на 16-м км линии Мельничный Ручей — Невская Дубровка, уточнили в СЗТП.
По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на ж/д переезд в районе станции Дунай на запрещающий сигнал перед приближающимся электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
Задержка поездов в итоге составила 10 минут. Сведения о пострадавших не поступали.
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта, уточняется в сообщении.
Ранее «Ъ-СПб» писал о столкновении грузового автомобиля с тепловозом на ж/д переезде станции Лужская в Ленинградской области.