Грузовик столкнулся с тепловозом на переезде в Ленобласти

На железнодорожном переезде станции Лужская в Ленинградской области грузовой автомобиль попал под тепловоз. По факту происшествия Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Транспортное средство выехало на переезд на запрещающий сигнал. Машинист применил экстренное торможение, но это не позволило избежать столкновения с одним из вагонов.

Авария на переезде не привела к задержке в движении поездов. Специалисты ведут проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что житель Ленобласти погиб из-за наезда электрички.

Татьяна Титаева