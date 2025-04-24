Грузовик столкнулся с тепловозом на переезде в Ленобласти
На железнодорожном переезде станции Лужская в Ленинградской области грузовой автомобиль попал под тепловоз. По факту происшествия Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.
Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу
Транспортное средство выехало на переезд на запрещающий сигнал. Машинист применил экстренное торможение, но это не позволило избежать столкновения с одним из вагонов.
Авария на переезде не привела к задержке в движении поездов. Специалисты ведут проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что житель Ленобласти погиб из-за наезда электрички.