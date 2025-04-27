Минниханов выразил соболезнования президенту Ирана после взрыва в порту Бендер-Аббас

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с взрывом в порту Бендер-Аббас. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Глава Татарстана передал слова поддержки и сочувствия семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Разделяем горечь этих потерь и скорбим вместе с Вами и народом Ирана», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Взрыв произошел вчера, 26 апреля. По последним данным, в результате инцидента погибло 25 человек, еще 1139 получили ранения. Президент России Владимир Путин также выразил верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану соболезнования, добавив, что Россия готова оказать помощь в ликвидации последствий произошедшего.

Влас Северин