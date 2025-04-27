FT: введение Трампом сборов с китайских судов ударит прежде всего по США
Как сообщает Financial Times, американские экспортеры сжиженного природного газа (СПГ) предупредили администрацию Дональда Трампа, что вводимые им сборы для китайских торговых судов нанесут серьезный ущерб индустрии и подорвут политику самого президента по «энергетическому доминированию» Штатов.
18 апреля власти США объявили о введении сборов для судов, построенных в Китае или принадлежащих китайским компаниям. По мнению администрации господина Трампа, эта мера должна ослабить доминирование Китая в секторе морских перевозок, устранить угрозы для американских цепочек поставок и повысить спрос на суда, произведенные в США.
Американский институт нефти (API), представляющий интересы нефтегазового сектора США, направил на прошлой неделе письмо министру энергетики и министру внутренних дел. В нем API предупредил администрацию президента, что американские производители СПГ просто не смогут выполнить новые требования. В настоящее время в США нет судов, способных перевозить СПГ, и нет свободных мощностей на верфях США для строительства танкеров вплоть до 2029 года, отмечает API.
По оценке Всемирного совета судоходства, под действие новых пошлин попадут 98% торговых судов, заходящих в порты США. Ранее обеспокоенность новыми тарифами Дональда Трампа также выражали представители сельскохозяйственной отрасли.