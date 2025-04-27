В Краснодаре в дни Радоницы изменят организацию движения на двух кладбищах

В дни Радоницы, с 27 до 29 апреля, на двух кладбищах Краснодара введут особую организацию дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента дорог и транспорта кубанской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент дорог и транспорта Краснодара Фото: департамент дорог и транспорта Краснодара

Уточняется, что движение автотранспорта по Славянскому кладбищу будет односторонним с запретом на стоянку автомобилей. На Ленинском кладбище будет рекомендовано одностороннее движение с заездом с трассы «Краснодар — Кропоткин». «Это нужно, чтобы минимизировать заторы. Для контроля — на городских кладбищах будут дежурить сотрудники ДПС»,— уточнили в городском дептрансе.

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Как ранее писал «Ъ-Кубань», с 27 по 29 апреля в Краснодаре организуют дополнительные автобусные спецмаршруты к городским кладбищам. Временные автобусы обозначат литерой «К». До Славянского кладбища можно будет доехать на автобусах № 2К (с ул. Валерия Гассия), № 10К (из Комсомольского микрорайона) и № 67К (с ул. 3-й Целиноградской). На новое кладбище в хуторе Копанском пассажиров будет доставлять маршрут № 140К, следующий от хутора Новый.

Радоница стала официальным нерабочим днем в Краснодарском крае на ближайшие 30 лет. Соответствующий закон, принятый депутатами Законодательного собрания региона, подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Василий Хитрых