К городским кладбищам Краснодара запустят спецмаршруты на Радоницу

С 27 по 29 апреля в Краснодаре организуют дополнительные спецмаршруты к городским кладбищам. Временные автобусы обозначат литерой «К», сообщает городской департамент транспорта

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Кирьянов / РИА "Воронеж", Коммерсантъ Фото: Михаил Кирьянов / РИА "Воронеж", Коммерсантъ

До Славянского кладбища можно будет доехать на автобусах №2К (с ул. Валерия Гассия), №10К (из Комсомольского микрорайона) и №67К (с ул. 3-я Целиноградская). На новое кладбище в хуторе Копанском пассажиров будет доставлять маршрут №140К, следующий от хутора Новый.

В ведомстве добавили, что маршрут №140К обеспечит пересадку с маршрутов №120А, №121А и №140А. Также планируется увеличение количества трамвайных вагонов, следующих к Славянскому кладбищу из Юбилейного и Комсомольского микрорайонов, а также с улиц Евдокии Бершанской, Петра Метальникова и от Хладокомбината.

Анна Гречко