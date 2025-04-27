Сделки уличили в ничтожности

Мошенники взяли кредит на человека, взломав его смартфон — Верховный суд встал на сторону жертвы аферистов и признал такую сделку недействительной. Злоумышленники получили доступ к банковскому приложению, после чего заключили через него договор займа на сумму чуть больше 250 тыс. руб. Истец пытался его оспорить, но все нижестоящие суды вставали на сторону кредитно-финансовых организаций. Согласно постановлениям, действия жертвы были неосмотрительными, поэтому заявитель в любом случае оставался должным банку.

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Но в определении Верховного суда оформленный таким образом договор признали ничтожным, теперь у тысяч пострадавших появятся весомые основания вернуть свои деньги, уверен адвокат Олег Лисаев: «ВС постановил, что если сделка, в данном случае кредит, оформлена в результате действий мошенников, то она не порождает никаких последствий. Таких людей масса, и, безусловно, это защита их прав. Если суды начнут применять на практике эту позицию, то банки будут вынуждены укреплять систему своей безопасности и защиты, чтобы не было таких случаев. Поэтому я приветствую этот прецедент.

У меня в практике уже несколько таких дел, и там позиция кредитных организаций такова, что человек сам дал согласие на получение кредита, и в подтверждение этого предоставляются распечатки из их базы данных. Но по факту ничего этого нет, потому что гражданин просто ввел код, и все. То есть он с кредитным договором не ознакомился, его условия не обсуждал. Это нарушение закона. Но на это все суды закрывали глаза, потому что банк заявлял, что человек согласился со всеми условиями, которые, естественно, никто не читает, при открытии счета. Пока я не знаю ни одного судебного решения, где бы кредитные организации вернули деньги».

Злоумышленники не смогли бы оформить кредитный договор через приложение без электронной цифровой подписи жертвы. А заполучить ее довольно просто, отметил независимый эксперт по противодействию банковскому мошенничеству Александр Федосеев: «Первый способ — это когда мошенник устанавливает на свой телефон официальное банковское приложение, которое потом надо активировать. Для этого приходит одноразовый пароль на смартфон клиента, и человек под воздействием злоумышленников, социальной инженерии его сообщает. Таким образом активируется второе устройство, которое имеет такой же доступ к мобильному банку и может выполнять все те операции, которые доступны обычному клиенту.

Второй способ, когда клиента убеждают под каким-либо из предлогов поставить себе программу для удаленного управления самим телефоном. Это может делаться под различными предлогами, например, оказания помощи. Как только человек поставил такое устройство на своем смартфоне и предоставил возможность им управлять, злоумышленник получает к нему полный доступ, видит логины, пароли для доступа в мобильный банк и уже имеет возможность зайти в мобильный банк и осуществить из него все необходимые операции. При этом в обоих случаях двухфакторная аутентификация включена. Проблема в том, что человек сам сообщает мошеннику эти коды активации.

Очень просто этому противодействовать: не надо ставить на свой телефон ничего, что вам советуют, и никому не следует сообщать никаких кодов. Это два золотых правила: никому ничего не говорим, ничего не устанавливаем».

По данным «Сбера», в прошлом году объем мошенничества с кредитами в крупнейших российских банках составил почти 13 млрд руб.

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Никита Путятин