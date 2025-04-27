Мурашко: выживаемость больных раком в России увеличилась на 9%

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о значительных успехах России в сфере диагностики и лечения онкологических заболеваний. Число пациентов с раком, живущих более пяти лет после начала заболевания, увеличилось в России на 9%, сообщил глава Минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Реализация проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями позволила не только изменить кардинально инфраструктуру, насытить ее современным оборудованием, но и дала возможность значительно увеличить технологичность, эффективность работы»,— сказал министр в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ (цитата по ТАСС).

Борьба с онкологическими заболеваниями включена в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Его целью является увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.

В феврале в Минздраве сообщали о завершении отбора добровольцев для участия в первой фазе клинических исследований вакцины против рака «Энтеромикс». Сроки начала испытаний не уточнялись. Препарат создан с использованием четырех непатогенных вирусов, способных уничтожать злокачественные клетки и активировать противоопухолевый иммунитет пациента.