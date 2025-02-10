Завершен отбор пациентов для испытаний вакцины против рака «Энтеромикс»

Гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава Андрей Каприн сообщил ТАСС о завершении отбора добровольцев для участия в первой фазе клинических исследований вакцины против рака «Энтеромикс». Отбор стартовал 12 декабря 2024 года и завершился 20 декабря. Ранее господин Каприн называл число заявок «огромным», не приведя точной статистики.

В разговоре с агентством гендиректор НМИЦ отметил, что среди добровольцев уже определены участники испытаний. Однако когда начнутся испытания, он не сообщил.

Принять участие в исследованиях могут пациенты с подтвержденной солидной опухолью (имеет твердую оболочку и заполнена тканью — это самая трудноизлечимая форма онкозаболеваний). К участию будут допущены пациенты в возрасте от 18 до 75 лет, которые ранее уже получали противоопухолевое лечение,— при этом все доступные методы терапии были исчерпаны.

Вакцина «Энтеромикс» разрабатывается НМИЦ совместно с Институтом молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта. Препарат создан с использованием четырех непатогенных вирусов, способных уничтожать злокачественные клетки и активировать противоопухолевый иммунитет пациента. Андрей Каприн сообщал, что при доклинических исследованиях вакцина показала свою эффективность.

Полина Мотызлевская