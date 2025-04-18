Электропоезд «Ласточка» подвергся нападению граффитистов в Петербурге

Пригородный электропоезд «Ласточка» в Петербурге подвергся нападению вандалов, которые разрисовали один из вагонов граффити, сообщает пресс-служба ОЖД 18 апреля. Внешний вид транспортного средства восстанавливали несколько часов, прежде чем «Ласточка» снова отправилась в рейс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ОЖД Фото: Пресс-служба ОЖД

Как отметили в ОЖД, в первом квартале 2025 года от рук граффитистов пострадало около сотни вагонов. Независимо от величины изображений каждый вагон снимали с рейса и отправляли в депо для очистки.

В пресс-службе подчеркнули, что подобные граффити влекут за собой уголовную ответственность по ст. УК РФ 213 (хулиганство), 214 (вандализм) и 267 (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге граффити с лидером группы «Кино» Виктором Цоем в Петроградском районе заклеили изображением Паши Техника в маске гориллы.

Андрей Маркелов