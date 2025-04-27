Вахитовский суд Казани заключил под стражу казанца за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле» в одном из чатов мессенджера Telegram. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Казани отправили в СИЗО за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Жителя Казани отправили в СИЗО за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Обвиняемый 2004 года рождения разместил свои комментарии в чате Telegram в марте 2024 года. Следствие считает, что он пытался воздействовать на пользователей мессенджера, осознавая преступный характер своих действий. Заключение психолого-лингвистического исследования подтвердило, что его комментарии содержали совокупность лингвистических и психологических оправданий насильственных, а также разрушительных действий, связанных с терактом.

Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Перед концертом группы «Пикник» вооруженные люди ворвались в здание, подожгли его и открыли стрельбу, после чего скрылись. В результате атаки погибли 145 человек, более 550 получили ранения. Это событие стало крупнейшим терактом в России после захвата школы в Беслане в 2004 году.

Влас Северин