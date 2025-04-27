Водной полиции пришлось спасать пассажиров заглохшего катера на Ладожском озере

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с маломерным судном в акватории Ладожского озера. Инцидент произошел накануне, 26 апреля, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

По предварительным данным, во время водной прогулки из-за технической неисправности катер прекратил движение по озеру. Пассажиров вывезли на другом судне. Пострадавших в результате инцидента нет. Разлива нефтепродуктов не допущено.

В настоящий момент все подробности произошедшего выясняются, проверяется исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, уточнили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что транспортная полиция выясняет причины навала теплохода на пришвартованные суда в петербургском морском рыбном порту.

Андрей Цедрик