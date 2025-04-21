Транспортная полиция выясняет причины навала теплохода на суда в петербургском порту
Транспортная полиция проводит проверку по факту навала теплохода на пришвартованные суда в петербургском морском рыбном порту. Пострадавших в результате инцидента нет, разлива нефтепродуктов и водотечности не обнаружено, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.
Сигнал о случившемся поступил в дежурную часть в ночь с субботы на воскресенье. Как установили сотрудники ведомства, иностранное судно, совершая маневр при отшвартовке, навалилось на два соседних теплохода.
«На данный момент установлено, что навал произошел в связи с неисправностью рулевого управления. У пострадавших судов имеются незначительные повреждения, сумма ущерба устанавливается»,— сообщили в транспортной полиции.
Медосвидетельствование состояния опьянения у капитана теплохода не выявила. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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