Транспортная полиция выясняет причины навала теплохода на суда в петербургском порту

Транспортная полиция проводит проверку по факту навала теплохода на пришвартованные суда в петербургском морском рыбном порту. Пострадавших в результате инцидента нет, разлива нефтепродуктов и водотечности не обнаружено, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

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Сигнал о случившемся поступил в дежурную часть в ночь с субботы на воскресенье. Как установили сотрудники ведомства, иностранное судно, совершая маневр при отшвартовке, навалилось на два соседних теплохода.

«На данный момент установлено, что навал произошел в связи с неисправностью рулевого управления. У пострадавших судов имеются незначительные повреждения, сумма ущерба устанавливается»,— сообщили в транспортной полиции.

Медосвидетельствование состояния опьянения у капитана теплохода не выявила. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что капитана аэролодки будут судить за тяжелую аварию с пострадавшими на реке Свирь.

Дарья Астанина