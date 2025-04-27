Володин перечислил законы, которые начнут действовать в мае

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, какие законы вступят в силу в мае. В частности, с 2 мая в России вступит в силу закон, расширяющий основания для признания иноагентом. Иностранным агентом смогут признавать тех, кто помогает иностранным госорганам в деятельности, которая направлена против безопасности России.

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В числе нововведений, которые вступают в силу в мае, следующие:

закон о противодействии мошенникам, обязывающий кредитные организации разработать документы о мероприятиях, предотвращающих заключение договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента (с 15 мая);

штрафы за утечку личной информации граждан вырастут многократно, а для организаций, повторно допустивших нарушения, штрафы станут оборотными — они могут достичь 3% годовой выручки (с 30 мая);

закон о реестре должников по алиментам — сведения об этих лицах и соответствующих исполнительных производствах будут открыты до полного погашения долга (с 25 мая).

Все перечисленные нововведения направлены на повышение безопасности, защиту прав граждан и укрепление суверенитета страны, написал в своем Telegram-канале господин Володин.