БК «УГМК» одержал вторую победу над «Надеждой» в финале Чемпионата России

Женский баскетбольный клуб «УГМК» одержал вторую победу в финальной серии «Фонбет» Чемпионата России над «Надеждой» (Оренбург). Матч проходил на новой «УГМК Арене» в Екатеринбурге и закончился со счетом 78:59.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Второй матч финальной серии Fonbet Чемпионата России между БК «УГМК» и «Надеждой» (Оренбург) на «УГМК Арене»

Фото: пресс-служба БК «УГМК» Второй матч финальной серии Fonbet Чемпионата России между БК «УГМК» и «Надеждой» (Оренбург) на «УГМК Арене»

Фото: пресс-служба БК «УГМК»

Матч начался в равной борьбе, но уже ко второй четверти УГМК сумел захватить контроль над игрой и к перерыву оторвался на 12 очков. В дальнейшем «лисицы» уверенно сохраняли преимущество, не позволяя соперницам приблизиться, рассказали в клубе. Счет по четвертям: 18:16, 26:16, 15:15, 19:12.

Центральной фигурой встречи стала Мария Клюндикова, снова оформившая дабл-дабл, набрав 18 очков и совершив 13 подборов.

Финальная серия длится до трех побед. Следующий матч пройдет в Оренбурге 1 мая и, если понадобится, то игра будет еще 3 мая.

Полина Клейн