На Байкале запустили паромную переправу на остров Ольхон

На Байкале начала работать паромная переправа на остров Ольхон, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В рейс вышли два из трех паромов — «Дорожник» и «Семен Батагаев». Паром «Ольхонские ворота» находится на ремонте, его планируется запустить в июне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Глава региона также сообщил об открытии на реке Лене в Качугском районе понтонной переправы в село Верхоленск, грузоподъемностью 5 тонн. Сооружение находится на 1-м км автодороги Верхоленск — Магдан.

Сегодня, по данным губернатора, произойдет вскрытие реки Лены на участке между населенными пунктами Киренск — Петропавловское, что может привести к повышению уровня воды, образованию заторов, затоплению пониженных участков местности. «На реках Иркутской области продолжается разрушение ледового покрова. На утро уровни воды ниже критических отметок»,— отметил глава Приангарья.

Как писал «Ъ-Сибирь», ущерб от паводка в этом сезоне в Приангарье может составить около 130 млн руб.

Михаил Кичанов