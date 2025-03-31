В 1 млрд рублей прогнозируется ущерб от паводка в Омской области в 2025 году

Ущерб от весеннего паводка на территории Омской области в этом году может превысить 1 млрд руб. По предварительному прогнозу, в зону подтопления рискуют попасть 1,3 тыс. объектов, сообщает «Агентство страховых новостей» со ссылкой на данные риск-офиса Российской национальной перестраховочной компании. В 2024 году суммарный ущерб от половодья в регионе составил около 3 млрд руб., сообщал ранее губернатор Виталий Хоценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В Алтайском крае потенциальный ущерб в 2025 году оценивается в 560 млн руб. (3 тыс. объектов), в Иркутской области — 130 млн руб. (320 объектов).

На прошлой неделе власти Алтайского края и Омской области объявили режим повышенной готовности из-за ситуации с паводком.

Александра Стрелкова