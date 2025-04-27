Вагоны сошли с рельсов на станции в Красноярском крае

Вчера, 26 апреля, в 22:00 местного времени в технопарке станции Кошурниково произошел сход двух хвостовых вагонов и подталкивающего локомотива грузового поезда, сообщил Telegram-канал Красноярской железной дороги. Как уточнили в КрасЖД, ЧП произошло при выполнении маневровых работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В результате происшествия никто не пострадал. На движение других поездов ситуация не повлияла. «Угрозы экологии нет»,— подчеркнули в КрасЖД.

Причины схода вагонов и локомотива выясняются.

Как писал «Ъ-Сибирь», по итогам первого квартала 2025 года погрузка на КрасЖД составила 21,4 млн т., что на 1,1% меньше, чем годом ранее. Большая часть погрузок пришлась на каменный уголь (15,6 млн т), нефть и нефтепродукты (1,6 млн т), а также промышленное сырье и формовочные материалы (250,5 тыс. т).

Михаил Кичанов