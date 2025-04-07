КрасЖД зафиксировала снижение отгрузки по итогам первого квартала 2025 года

По итогам января-марта 2025-го погрузка на Красноярской железной дороге (КрасЖД) составила 21,4 млн т. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее снижение составило 1,1%. «При этом грузооборот, характеризующий объем выполненной работы с учетом расстояния перевозок, вырос на 4,9%»,— сообщает пресс-служба КрасЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Большая часть погрузок в первом квартале этого года пришлась на каменный уголь — 15,6 млн т. Показатель сопоставим с 2024 годом. Прирост погрузки за первые три месяца 2025 года отмечается в нефти и нефтепродуктах — 1,6 млн т (+2,5%), промышленном сырье и формовочных материалах — 250,5 тыс. т (+2,8%), а также химикатах и соде — 126,2 тыс. т (+16,5%). За прошлый месяц суммарная погрузка на КрасЖД составила 7 млн т.

Как писал «Ъ-Сибирь», на Восточно-сибирской железной дороге за январь-март этого года погрузка составила 13,8 млн тонн, за первые три месяца 2024-го — 9,3 млн тонн (прирост к 2023-му — 4,4%).

Александра Стрелкова