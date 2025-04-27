Теннисист Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Райли Опелку в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Мадриде. Призовой фонд превышает €8 млн.

Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут. Матч завершился со счетом 7:6, 7:6. Хачанов занимает 25-е место в рейтинге ATP, Опелка — 103-е.

В следующем раунде Хачанов сыграет с победителем встречи между бразильцем Жуаном Фонсекой и американцем Томми Полом.

Ранее в третий круг турнира автоматически прошли россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев. Их соперники снялись с соревнований.

Финал турнира пройдет 4 мая. В прошлом году победителем розыгрыша стал Андрей Рублев.

Таисия Орлова