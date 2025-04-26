Избран новый состав присяжных для рассмотрения дела канадских хоккеистов

Высший суд Лондона (Онтарио) избрал новый состав присяжных в рамках процесса над пятью бывшими игроками молодежной сборной Канады по хоккею, обвиняемых в сексуализированном насилии, сообщает CBC. Ранее инстанция объявила об аннулировании процесса и распустила прежний состав присяжных.

В пятницу, 25 апреля, судья Мария Карроча объявила судебный процесс недействительным. При этом причины отмены суда не разглашаются — эта информация по канадским законам находится под запретом на публикацию. Сообщается, что созвана новая коллегия присяжных, состоящая из 9 женщин и 5 мужчин. Она приступит к изучению дела в понедельник. Членов коллегии выбрали из примерно 200 кандидатов. Ранее в состав коллегии входили 11 женщин и 3 мужчин.

Во вторник, 22 апреля, фигуранты дела — Майкл Маклауд, Кэл Фут, Диллон Дюбе, Картер Харт и Алекс Форментон — впервые предстали перед судом и не признали свою вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Канадские хоккеисты попали на скамейку подсудимых».

Роман Левищев