«Спартак» вышел из гонки

В 26-м туре чемпионата России по футболу состоялись два суперматча с участием претендентов на медали. «Зенит» в гостях сыграл вничью с московским «Динамо» — 1:1, недосчитавшись двух важных очков в борьбе за золото. Петербуржцы сохранили за собой второе место, но теперь их отставание от «Краснодара» составляет четыре очка. В то же время «Спартаку» не удалось приблизиться к «Зениту». Проиграв домашнее дерби с ЦСКА 1:2, красно-белые уступили армейцам третью строчку в турнирной таблице, а о первой им уже и вовсе можно забыть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч «Спартак»—ЦСКА

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Матч «Спартак»—ЦСКА

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

После победы «Краснодара» над махачкалинским «Динамо» на старте 26-го тура для «Зенита» его и без того чрезвычайно важный матч с московским «Динамо» приобрел уже просто золотоносное значение. Отпускать лидера на пять очков за четыре тура до финиша чемпионата было слишком рискованно и чревато потерей титула. Между тем в весенней части сезона петербуржцы теряли очки исключительно во встречах со столичными клубами — ЦСКА, «Спартаком» и «Локомотивом», а «Динамо» при Марцеле Личке вообще стало весьма неудобным соперником для них и в прошлом сезоне трижды обыграло их с учетом Кубка России.

Несмотря на то, что сами бело-голубые уже практически выбыли из золотой гонки, а через три дня у них кубковое дерби со «Спартаком» на вылет в полуфинале play-off «Пути регионов», они выставили оптимальный состав. А вот у «Зенита» бросилось в глаза отсутствие самого результативного нападающего Лусиано Гонду, добравшегося до отметки в десять голов. В заявку аргентинец все же попал, так как его повреждение носило легкий характер, а в «старте» его заменил Матео Кассьерра.

У петербуржцев на первых минутах очень активен был правый вингер Луис Энрике. Именно бразилец и сделал первый гол, когда замучил своими финтами сторожившего его Роберто Фернандеса и отдал острую передачу соотечественнику Густаво Мантуану, который вернулся после травмы. И хотя голкипер «Динамо» Андрей Лунев тоже сделал все возможное, чтобы спасти команду, потащив не только от Мантуана, но и от Максима Глушенкова, он уже не мог помешать другому зенитовскому бразильцу Педро добить мяч в сетку.

Правда, после довольно быстрого гола гости сразу как-то успокоились и резко ослабили давление на ворота Лунева.

Москвичи, почувствовав, что соперник дает играть, провели серию пристрелочных атак, а ближе к перерыву спокойно, в среднем темпе вновь подобрались к чужой штрафной площади и сравняли счет. Подопечные Сергея Семака наверняка знали, насколько хорош этой весной Ярослав Гладышев, который догнал по результативности травмированного одноклубника Константина Тюкавина. Тем не менее они нарушили тренерские инструкции и оставили без опеки 21-летнего нападающего бело-голубых, а Луис Чавес, заметив это, выполнил точнейшую подачу на партнера. Классным ударом головой Гладышев забил восьмой гол в текущем чемпионате.

Во втором тайме «Динамо» и «Зенит» попробовали поиграть на встречных курсах, однако голевых моментов это не прибавило. Чтобы повлиять на ситуацию, Семак выпустил со скамейки запасных Гонду и Андрея Мостового в придачу. Но опасность в штрафной Лунева возникла после стандарта, когда вроде бы техничный Луис Энрике не сумел правильно подставить ногу на дальней штанге и поразить пустые ворота. Затем мощный отрезок выдали москвичи, а проход Чавеса в лицевую линию вполне тянул и на так называемый xG. Когда же Гладышев отклеился от державшего его Страхини Эраковича и выскочил почти один на один с вратарем гостей Евгением Латышонком, это был уже стопроцентно голевой эпизод. Однако форвард принял неверное решение, пытаясь исполнить очень мудреный технический прием.

Вскоре Гладышев упустил даже более выгодную возможность оформить дубль, которую подготовил для него Битело. И трудно объяснить, как он промазал, очутившись прямо под воротами.

Хозяевам еще повезло, что и у петербуржцев в самой концовке Александр Ерохин промедлил с ударом, а Александр Соболев не подстроился под отскочивший к нему мяч.

В итоге борющийся за золото «Зенит» добился лишь ничьей 1:1, вновь не сумев одержать победу в противостоянии с московскими клубами. В его активе теперь 54 очка — на четыре меньше, чем у «Краснодара». Отставание достаточно серьезное, но у лидера премьер-лиги при этом более тяжелый календарь на финише. В частности, кубанцев ждет выезд в гости к ЦСКА, а чемпионат они закончат домашней встречей с московским «Динамо».

«Зенит», оступившись на «ВТБ Арене», еще и «Спартаку» предоставил шанс сократить турнирную разницу до минимума, но, чтобы использовать его, красно-белым нужно было побеждать в дерби с ЦСКА, который этой весной вообще шел без поражений. В отличие от противника армейцы выглядели куда более стабильно, а главное — надежно в обороне. Больше гола за матч красно-синие не пропускали и четыре раза сыграли на ноль, а команда Деяна Станковича только в двух последних турах превысила их весенний показатель по пропущенным мячам.

К тому же у «Спартака» перестал забивать лучший бомбардир чемпионата Манфред Угальде, а призванный ему на подмогу новичок Ливай Гарсия пока не начал. Сейчас стартовый выбор пал все-таки на костариканца, тогда как у ЦСКА по состоянию здоровья выбыл один из двух основных центральных защитников — Игорь Дивеев. Причем наставник команды Марко Николич неожиданно доверил эту позицию дебютанту премьер-лиги Джамалутдину Абдулкадырову. А вот Станкович удивил тем, что отодвинул на левый фланг обороны ярко выраженного атакующего футболиста Маркиньоса. Впрочем, никто не запрещал бразильцу подключаться вперед, и он сразу показал, что намерен закрывать всю бровку.

Хозяева «ЛУКОЙЛ Арены» чаще атаковали через Маркиньоса, хотя и включения Кристофера Мартинса справа создавали напряженность в штрафной ЦСКА. Но в целом гости уверенно справлялись с тем, что предлагал им «Спартак», в том числе 20-летний Абдулкадыров. А когда Угальде улизнул от него, то пробил высоко над перекладиной. Второй удар нападающего был поточнее и пришелся в руки голкипера Игоря Акинфеева. Постепенно красно-белые уперлись в стену и с трудом представляли, как ее сломать. Армейцы же и не скрывали, что будут действовать на контратаках, рассчитывая на дистанционную скорость Сауля Гуарирапы и Секу Койта.

Даже когда игровое преимущество «Спартака» становилось, кажется, тотальным, подопечные Николича четко держали строй. Разве что Матвей Кисляк чуть не срезал мяч в собственные ворота, но Акинфеев был начеку.

Более того, красно-синие «украли» первый тайм, в конце которого заработали угловой. Стандарты — это их конек, и особенно такого подающего, как Миралем Пьянич. Босниец и сейчас навесил в нужную точку, где другие игроки затолкали спартаковских столбов Срджана Бабича и Мартинса, а Гуарирапа завладел подбором и нанес разящий удар. Как показалось, эпизод с падением того же Бабича заслуживал внимания со стороны VAR, но видеоарбитры быстро гол легитимировали.

В дебюте второго тайма без последствий для ЦСКА остались и падения в штрафной Тео Бонгонды и Маркиньоса. Фол на бразильце, в которого со спины воткнулся Иван Обляков, даже VAR посчитала достойным назначения пенальти и позвала к монитору главного судью Кирилла Левникова. Однако тот не прислушался к рекомендации коллег и вынес вердикт в пользу армейцев. Гости и дальше уверенно разрушали игру «Спартака», что добавляло им уверенности и в контригре. Хороший момент был у Облякова, когда хозяев выручил вратарь Александр Максименко, а Алексис Дуарте подстраховал его, не позволив оппонентам отличиться на добивании. Аналогичным спасением отметился потом и центрбек ЦСКА Виллиан Роша, заблокировавший Хесуса Медину, который уже летел на отскок от Акинфеева после прострела Гарсии. Кроме того, Эсекьель Барко задел штангу резаным ударом из-за штрафной.

И все-таки всевидящая система VAR нашла, за что назначить пенальти в ворота Акинфеева. Как выяснилось, Абдулкадыров сыграл рукой в единоборстве с Гарсией, и на этот раз Левников указал на «точку», а Барко реализовал 11-метровый. Вот только красно-белые на радостях тут же пропустили второй гол, когда Тамерлан Мусаев совершил ключевой отбор в борьбе с Романом Зобниным, а Рифат Жемалетдинов отдал передачу на Кристияна Бистровича, который метко пробил в касание.

В финале армейцы еще могли забить в пустые ворота, когда уже даже Максименко побежал забивать в чужую штрафную.

Третьей пробоины хозяевам избежать удалось, но, когда Бабич захотел забить хотя бы рукой, ему предъявили вторую желтую карточку, за которой последовало удаление с поля.

«Спартак» проиграл 1:2, и теперь ЦСКА с 51 очком занимает третье место, опережая своего заклятого футбольного врага на один балл. По всей видимости, команда Станковича окончательно расстается с надеждами на чемпионство в нынешнем сезоне. Правда, не факт, что и у Николича получится вмешаться в спор «Краснодара» и «Зенита» за золотые медали, ведь от лидера его команда отстает сейчас на семь очков.

,Александр Ильин