В Чебоксарах в тестовом режиме открылся Музей вышитой карты России

На Чебоксарском заливе в тестовом режиме открылся Музей вышитой карты России. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Сейчас в музее формируется постоянная экспозиция. Официальное открытие запланировано на 23 мая, но уже сейчас можно посетить музей и ознакомиться с процессом создания вышитой карты.

Глава республики отметил, что музей создан при поддержке председателя ПСБ Петра Фрадкова. Ранее сообщалось, что его построят на спонсорские средства.

Всего на строительство здания власти выделили 80 млн руб., из которых 52 млн рублей пошли на размещение сооружения, в том числе установку системы электроснабжения, освещения, водоснабжения и энергоснабжения, а оставшиеся средства — на экспозиционное оборудование.

Влас Северин