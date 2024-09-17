Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чебоксарах на строительство Музея вышитой карты выделили первые 52 млн рублей

В Чебоксарах на строительство музея вышитой карты России на Красной площади выделили первые 52 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Чувашский национальный музей. Как сообщили в музее, всего на строительство здания планируют выделить 80 млн руб., из них 52 млн пойдут на размещение, а оставшиеся средства направят на экспозиционное оборудование.

В рамках закупки планируется осуществить размещение музея вышитой карты. В здании установят систему электроснабжения, освещения, водоснабжения и энергоснабжения. Также проведут телевидение, будут работать системы мультимедиа. Объект должны разместить до 10 ноября этого года.

Идея проекта «Вышитая карта России» появилась в День чувашской вышивки. Над картой трудились более 260 мастеров из разных регионов России. Размер карты составляет 3 на 7 метров. Экспонат является участником Всероссийского туристского маршрута «Многоликая Россия» в рамках национального проекта «Культура».

Как сообщала пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева летом прошлого года, площадь музея может составить около 250 кв. м. В здании планировали сделать места для выставки вышитой карты России и 86 панно. В музее могут установить антивандальную защиту карты.

В июне этого года на Красной площади Чебоксар заложили первый камень Музея вышитой карты России.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...