В Чебоксарах на строительство Музея вышитой карты выделили первые 52 млн рублей

В Чебоксарах на строительство музея вышитой карты России на Красной площади выделили первые 52 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Чувашский национальный музей. Как сообщили в музее, всего на строительство здания планируют выделить 80 млн руб., из них 52 млн пойдут на размещение, а оставшиеся средства направят на экспозиционное оборудование.

В рамках закупки планируется осуществить размещение музея вышитой карты. В здании установят систему электроснабжения, освещения, водоснабжения и энергоснабжения. Также проведут телевидение, будут работать системы мультимедиа. Объект должны разместить до 10 ноября этого года.

Идея проекта «Вышитая карта России» появилась в День чувашской вышивки. Над картой трудились более 260 мастеров из разных регионов России. Размер карты составляет 3 на 7 метров. Экспонат является участником Всероссийского туристского маршрута «Многоликая Россия» в рамках национального проекта «Культура».

Как сообщала пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева летом прошлого года, площадь музея может составить около 250 кв. м. В здании планировали сделать места для выставки вышитой карты России и 86 панно. В музее могут установить антивандальную защиту карты.

В июне этого года на Красной площади Чебоксар заложили первый камень Музея вышитой карты России.

Диана Соловьёва