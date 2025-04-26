При взрыве в порту Ирана погибли как минимум четыре человека

В результате взрыва в иранском морском порту Бендер-Аббас погибли не менее четырех человек, передает агентство Mehr. Число пострадавших превысило 500.

Как пишет Mehr, взрыв произошел из-за технических проблем в одном из нефтяных резервуаров. Представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Ирана Хоссейн Зафари заявил, что причиной стали химикаты внутри контейнеров.

Врыв произошел примерно в 12:30 по местному времени (12:00 мск) в районе контейнерного терминала. В радиусе нескольких километров выбиты окна. Звук взрыва был слышен в том числе на острове Кешм, который находится в 26 км от порта. На месте продолжается пожар.

Бендер-Аббас — крупнейший порт Ирана, через которых проходит большинство транзитных грузов. После взрыва он приостановил работу.