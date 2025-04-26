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Коммерсантъ FM
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Число пострадавших при взрыве в порту Ирана достигло 516 человек

В результате взрыва на территории морского порта Шахид-Раджаи рядом с городом Бендер-Аббас на юге Ирана пострадали 516 человек. Об этом сообщает агентство Mehr.

Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / WANA / Reuters

Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / WANA / Reuters

Пострадавшие получают медицинскую помощь. Ведется расследование причин инцидента.

Взрыв произошел около 12:30 по местному времени (12:00 мск). Он был слышен в островном городе Кешм в Персидском заливе. Агентство Tasnim называло возможной причиной инцидента взрыв топливного резервуара, из-за чего были повреждены портовые здания. Работа порта приостановлена.

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