Мирра Андреева пробилась в 1/8 финала в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева (7-я ракетка мира) вышла в четвертый круг престижного турнира WTA-1000 в Мадриде. В третьем круге она одержала победу над польской спортсменкой Магдаленой Френх (27-я в рейтинге) со счетом 7:5, 6:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Juan Medina / Reuters Мирра Андреева

Фото: Juan Medina / Reuters

В следующем круге Андреева встретится с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой и украинкой Юлией Стародубцевой. Возможное противостояние Андреевой и Самсоновой станет уже третьим в этом сезоне — ранее теннисистки встречались в Брисбене и Дубае, где победу одержала Андреева.

Для 17-летней россиянки это продолжение успешного сезона — ранее в этом году она дошла до четвертьфинала Australian Open и полуфинала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.