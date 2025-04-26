Глава УР: чего я жду от команды минтранса — свежий взгляд и системный подход

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о недопустимости дорожного ремонта «по факту», предварительно обозначив ожидания от новой команды республиканского минтранса — «свежий взгляд и системный подход», сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Об этом господин Бречалов рассказал на рабочем совещании по дорожной инфраструктуре, которое состоялось на днях.

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«Главное, чего я жду от команды минтранса — свежий взгляд и системный подход. Нельзя работать "по факту": "О, дорога за зиму развалилась, жалобы пошли, вот ее и будем ремонтировать". А потом там начинается стройка, и грузовики снова ее разрушают. Нужно заранее просчитывать логистику, развитие промзон, миграционные потоки. Каждый ремонт должен быть частью долгосрочной стратегии»,— сказал господин Бречалов.

Глава региона добавил, что необходимо планировать дорожный ремонт на два-три года вперед по каждому участку. «Причем детально: где хватит ямочного ремонта, а где нужна полноценная реконструкция»,— сказал он. Кроме того, господин Бречалов указал дорожной команде на внедрение современных технологий, обучение кураторов и повышение квалификации заказчиков. «И не от случая к случаю, а системно»,— добавил он.

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Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Геннадий Таранов, в марте возглавивший соответствующее ведомство, представил детальный анализ дорожной сети республики. Протяженность дорог в регионе — около 17,7 тыс. км. Большая часть из них построена в 1960-1970-е. Тогда нагрузка на трассы была «в разы меньше». Господин Таранов отметил, что сегодня дороги с интенсивным трафиком нуждаются не только в обновлении покрытия, но и основания. В числе возможных решений — метод холодного ресайклинга.

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В числе первоочередных задач дорожного ремонта глава региона назвал контроль за гарантийными обязательствами исполнителей. «Подрядчики будут ссылаться на загруженность, предлагать отложить исправление "на потом". Такой подход недопустим — у каждого замечания должен быть четкий срок исполнения и санкции за его срыв»,— сказал господин Бречалов.

Проверки гарантийных дорожных объектов начались 1 апреля. Кураторы проверят около 1 тыс. участков не менее трех раз. Объезды первого цикла прошли на большинстве объектов. В основном фиксируются трещины.

Напомним, в середине марта в республиканском миндортрансе начались кадровые перестановки на фоне массового недовольства жителей состоянием дорог. Пост министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии покинул Алексей Горбачев, находившийся в должности около восьми лет. Место главы дорожного ведомства в качестве исполняющего обязанности занял экс-руководитель транспортного департамента мэрии Тольятти, коммерсант и изобретатель автоматизированной системы дорожного управления Геннадий Таранов.

Эксперты связали новое назначение с попыткой региональных властей «перетрясти аппарат дорожного управления», однако выразили сомнение, что это приведет к серьезным изменениям.

Подробнее об этом читайте в материале «Дороги осилит патентующий».