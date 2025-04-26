Индия наготове

Разведка Индии предупредила о возможности новых терактов в Джамму и Кашмире. На фоне обострения отношений с Пакистаном, индийские спецслужбы говорят, что террористические организации планирут новые атаки на туристов и местных полицейских. До этого армия Индии сообщала об обстрелах со стороны Пакистана. Ядерные державы тем временем объявили о приостановке двух важнейших договоров, которые регулируют их отношения. Эксперты говорят о возросшем риске полноценного военного конфликта. А как местные жители воспринимают эти события? Тему продолжит Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adnan Abidi / Reuters Фото: Adnan Abidi / Reuters

22 апреля в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии вооруженные люди открыли огонь по группе туристов. Погибли почти три десятка человек. Нью-Дели считает, что к атаке причастны спецслужбы Пакистана. Но там отрицают это и перекладывают вину на группировки. Из-за произошедшего регион практически вымер, рассказал продюсер подкастов Forbes Глеб Силко. Он находится в одном из индийских штатов, который граничит с Кашмиром: «Местные кашмирцы опасались того, что нападения будут происходить на них и здесь. И соседний город, который снабжает все рестораны в соседних деревнях, где мы живем, оказался почти полностью вымершим, потому что львиную долю продуктовых точек, магазинов, ресторанов — ими владеют именно кашмирцы, и они просто все позакрывали и не работали.

В Кашмире уже почти 80 лет периодически возникает напряжение. Индия и Пакистан трижды вели войну за регион, а на его территории десятилетиями действуют вооруженные группировки. Часть из них требует независимости, другая — присоединения к Пакистану.

Но в этот раз Индия в качестве наказания заблокировала течение реки Инд в сторону Пакистана, доступ к воде регулировался специальным договором 1960 года, который пережил две войны между ядерными соперниками. В Исламабаде уже прогнозируют 35%-й дефицит в сельскохозяйственных регионах. А если Индия сбросит воду без предупреждения. Это может привести к наводнениям. В представлении правительства, это стало красной линией, отмечает пакистанский журналист Махутдин Тарик: «Риторика Пакистана во время всех предыдущих конфликтов оставалась сдержанной, но это они называли "актом войны". Ситуация грустная, опасная и серьезная, но использование ядерного оружия навредит всему миру. Поэтому я верю, что Россия, Китай и другие страны инициируют дипломатический диалог, пока дела не стали хуже. Думаю, Россия наслаждалась активной торговлей, как с Пакистаном, так и с Индией».

После новой атаки аналитики опасаются, что приостановка соглашения сделает конфликт интернациональным. Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что противостояние может перерасти в ядерную войну. Впрочем, в Индии в эти угрозы не верят и требуют справедливости, говорит Сумабха Басу из Калькутты, там же жили трое погибших в теракте туристов: «Мы не чувствуем напряжения, нас переполняет злость, потому что это первый раз, когда террористы действительно хотели навредить людям, руководствуясь их религией. Они не стреляли в мусульман. Люди хотят, чтобы государство действовало и положило всему конец раз и навсегда. Это продолжается десятилетиями: Пакистан совершает какую-то глупость, отрицает это и трусливо сбегает. Но в стране сомневаются, что правительство примет меры, не думаю, что начнется полноценная война, просто потому что экономика Пакистана ничем не поддерживается. Ядерная угроза на деле никого не беспокоит, это слишком далекая перспектива. Ничего подобного не произойдет, в этом все уверены».

Аналитики вспоминают, что в 2008-м Индия уже грозила ядерным оружием, но прибегать к таким радикальным действиям не стала. Обычные же авиаудары возможны. Впрочем, пока местные говорят, что сообщения о пролетающих низко самолетах на границе, скорее, фейк.

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