Россиянка Шнайдер прошла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Мадриде

Российская теннисистка Диана Шнайдер (13-я ракетка мира) прошла в 1/8 финала престижного турнира WTA-1000 в Мадриде. В третьем круге она одержала победу над латвийкой Анастасией Севастовой со счетом 6:0, 6:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent Thian / AP Фото: Vincent Thian / AP

Матч длился всего 51 минуту — Шнайдер доминировала на корте, допустив минимум ошибок. Для Севастовой, бывшей 11-й ракетки мира, это стало худшим поражением за последние годы.

Ранее в турнире россиянка уже обыграла испанку Паулу Бадосу и американку Эмму Наварро. В следующем круге Шнайдер сыграет с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).

Это уже третья «двойная баранка» в карьере 20-летней Шнайдер в туре WTA. В активе россиянки в этом сезоне — титул на турнире в Линце и выход в четвертьфинал Australian Open.